Via ai lavori per la rotatoria

Nei pressi del Bivio Regina sono iniziati i lavori per la costruzione della rotatoria che faciliterà il traffico in ingresso e in uscita sulla statale 77. Oggi più che mai Ubaldi e Sabbatini dovrebbero imparare la lezione: in politica ragionare non è peccato, ma insistere avendo torto sì. A dirlo è il sindaco Andrea Michelini, che oltre a illustrare l’intervento in corso nella zona sud di Porto Recanati, approfitta per sollevare criticare le due consigliere comunali Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, appartenenti al gruppo di minoranza Centrodestra Unito.

La vicenda era partita nel 2021, quando l’amministrazione dell’allora sindaco Roberto Mozzicafreddo aveva acquistato un autovelox con l’intenzione di posizionarlo al Bivio Regina. Ma una volta insediata la giunta Michelini, era venuto fuori che in quella zona sarebbe stata costruita una rotatoria e allora il primo cittadino aveva rinunciato all’installazione del rilevatore di velocità. Le consigliere Ubaldi e Sabbatini avevano contestato a lungo la decisione presa dal sindaco Michelini. Adesso lui si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

"Per mesi quell’incrocio è stato oggetto di una contrapposizione tra l’attuale amministrazione e le due consigliere di Centrodestra Unito – dichiara Michelini -, che lamentavano la mancata installazione di un autovelox, per far rallentare le auto e rendere più sicura la circolazione. A nulla sono valse le ampie spiegazioni fornite loro sul fatto che, come già noto dal settembre 2021, quando Ubaldi e Sabbatini erano in maggioranza, in quell’incrocio era prevista la realizzazione di una rotatoria. A nulla è servito spiegare che le tempistiche per installare l’autovelox, acquistato dalla loro amministrazione e mai consegnato all’ente, avrebbe reso l’operazione superflua."