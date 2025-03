Via ai lavori per la mensa scolastica. Intervento da 470mila euro

Muove i primi passi la nuova mensa che sarà realizzata per la scuola primaria Martiri della Libertà, a Corridonia. Lunedì, infatti, ha iniziato a prendere forma il cantiere di un’opera da 479mila euro, ottenuti dal Pnrr. "È iniziato l’allestimento del cantiere – ha annunciato la sindaca Giuliana Giampaoli – per la costruzione della nuova mensa a servizio della scuola Martiri della Libertà".

L’edificio sarà articolato su un unico livello, direttamente connesso alla scuola esistente tramite un percorso coperto con struttura metallica e copertura in legno, per una superficie complessiva di circa 200 metri quadrati, e sarà a servizio di circa 190 alunni". Inoltre, il fronte principale e quello laterale verso il giardino saranno caratterizzati da ampie vetrate, per rendere gli ambienti più luminosi possibile e creare una continuità con il verde esterno.

In più la struttura sarà costruita con sistemi, materiali e impianti tali da determinare il conseguimento della classe energetica A4 e garantire il rispetto dei requisiti previsti per gli edifici a energia quasi zero e in copertura sono previsti impianti fotovoltaici per una potenza totale di 10,080 Wh.

"La volontà è stata quella di partire subito con i lavori – ha sottolineato il primo cittadino – e sfruttare i mesi di sospensione delle lezioni per la chiusura estiva per affrontare le fasi di cantiere più invasive, interferendo il minimo possibile con le attività didattiche. L’obiettivo è mettere a disposizione i nuovi locali alla ripresa del prossimo anno scolastico. Un’altra opera a servizio della comunità".

Diego Pierluigi