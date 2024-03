Via ai lavori per la rotatoria di Costamartina, occhio alla viabilità

Ruspe in azione per la realizzazione della rotatoria tra via Costamartina e la strada provinciale 10 Bivio Le Vergini, attenzione alla viabilità. È stata resa nota una ordinanza per disciplinare il traffico nell’area che ospiterà la nuova rotatoria, lungo la provinciale che va verso Civitanova Alta, davanti all’accesso per la piscina comunale. Secondo quanto riportato dall’ordinanza, è prevista "l’istituzione di un cantiere stradale temporaneo e mobile, con limite di velocità massima nell’area in questione di 40 km/h e istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolamentato da un impianto semaforico e/o movieri, con decorrenza immediata fino al 12.07.2024, per tutta la durata comunque dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio". La segnaletica del cantiere e delle varie prescrizione sarà installata e mantenuta a cura della ditta Pipponzi Srl di Civitanova, che si occupa della realizzazione della rotatoria. Anche la sorveglianza dell’impianto semaforico sarà a cura della ditta. La rotatoria avrà un diametro totale di 38 metri, di cui 22 metri di isola centrale invalicabile e 7 metri di anello di circolazione. È previsto anche un nuovo collegamento pedonale tra la piscina comunale e la pista ciclabile e pedonale del Castellaro. Il collegamento pedonale sarà realizzato attraverso una nuova passerella adicente al ponticello esistente nelle vicinanze della fermata del bus ed un nuovo attraversamento pedonale, con un semaforo a chiamata, che collegherà il nuovo marciapiede in progetto con quello esistente posto sul lato opposto della strada provinciale 10.

Chiara Marinelli