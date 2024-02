Via ai lavori per rifare strade e marciapiedi

Partiranno nel primo pomeriggio di dopodomani i lavori di completamento dell’urbanizzazione primaria e secondaria (completamente delle strade, marciapiedi e aiuole spartitraffico) nell’area delle Casermette da parte di Cassa depositi e prestiti. Per consentire l’allestimento del cantiere l’impresa aggiudicataria dell’appalto, la Edil Moter Srl di Roma, chiuderà la strada di accesso su via Prezzolini. "Il Comune,

in sintonia con la direzione tecnica dei lavori di Cassa depositi e prestiti, con l’impresa e con l’ausilio della Polizia locale, provvederà a monitorare la situazione cercando di limitare i disagi - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori (nella foto) -. Terminato l’intervento avremo una infrastruttura viaria funzionale, una dotazione di parcheggi adeguata e un’area verde pubblica molto bella e fruibile sia dagli studenti che dalla cittadinanza".

I lavori dureranno circa tre mesi nei quali sarà consentito l’accesso a tutta l’area commerciale e scolastica soltanto da via Roma. La viabilità su strada e marciapiedi all’interno dell’area ex Saram resterà inalterata da piazzale Velardi sino alla rotatoria in prossimità del cantiere delle piscine, così come resteranno nella piena disponibilità degli utenti i parcheggi pubblici. In un momento successivo saranno avviati anche i lavori di urbanizzazione secondaria nell’area prossima agli edifici scolastici, con la realizzazione della piazza e del parco pubblico. Questi lavori avranno una durata di circa sette mesi.