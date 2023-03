Via ai lavori sul ponte della diga

Dalle 7 di domani alle 19 di martedì, e comunque fino alla fine dei lavori, scatta il divieto di transito veicolare sull’impalcato stradale sopra la diga del lago "Le Grazie", in via Piersanti Mattarella a Tolentino. Questo per procedere all’installazione del ponteggio di cantiere per garantire le operazioni di montaggiosmontaggio di gru, sollevamento materiale o attrezzature edili necessari alla manutenzione del ponte della diga. Così, per effettuare in sicurezza questi interventi, si rende necessario vietare la circolazione nel tratto interessato dai lavori e con un’ordinanza è stato stabilito che nel tratto di via Mattarella sopra la diga per due giorni circa è vietata la circolazione. Periodicamente, sul lago, si rendono necessarie queste disposizioni.