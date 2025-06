Via ai provini per la Corrida. Dalla piazza alla televisione

Recanati entra nel circuito delle selezioni ufficiali del programma televisivo "La Corrida". A darne l’annuncio è l’associazione Pro Loco Recanati, che da oltre vent’anni organizza con successo la storica versione locale dello spettacolo dedicato ai dilettanti allo sbaraglio. I provini si terranno in città mercoledì 2 e giovedì 3 luglio: chi desidera partecipare può contattare direttamente la redazione del programma al numero 393.4093447.

"Siamo entusiasti di ospitare le selezioni ufficiali – dichiara la presidentessa della Pro Loco, Pina Taddei (nella foto)–. La nostra Corrida recanatese, ispirata a quella ideata da Corrado, ha sempre riscosso grande partecipazione e affetto da parte del pubblico. Questo riconoscimento nazionale premia il lavoro svolto in tutti questi anni".

Resta ancora in sospeso, però, la conferma della storica edizione recanatese in piazza Leopardi, tradizionalmente in programma ad agosto. "Ufficialmente non è ancora in calendario – precisa Taddei –, ma io credo che si farà. La data ipotizzata è quella del 21 agosto, e stiamo già lavorando alla selezione dei concorrenti. Speriamo bene".