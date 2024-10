Via ai sopralluoghi per la discarica

CORRIDONIA

Hanno preso il via i sopralluoghi previsti dalla seconda fase di studio, affidata ai tecnici dell’Università di Ancona. Serviranno per individuare una rosa finale di dieci aree potenzialmente idonee, rispetto alle 35 attuali, a ospitare la nuova discarica provinciale. Per Corridonia in ballo ci sono ancora i siti di Pacigliano, Bore Chienti e Cigliano-Montecavallo, macroaree che sono già state verificate e documentate con rilievi fotografici dal team dell’università, alla presenza del dirigente dell’Ata Massimo Principi, del responsabile ambiente del Comune di Corridonia Alessandro Azzari e della sindaca Giuliana Giampaoli. Quest’ultima aveva infatti chiesto e ottenuto di poter partecipare in sede di assemblea Ata.

"Per Bore Chienti abbiamo posto l’accento sulla prossimità del fiume – spiega il primo cittadino – e sul movimento franoso che insiste da sempre sul versante stradale, peraltro già segnalato. Oltre a ciò, sono da considerare la vicinanza di alcune infrastrutture, l’impatto visivo e infine l’aspetto più rilevante: la viabilità, totalmente inadeguata. Quanto a Cigliano - Montecavallo, questo sito presenterebbe una visibilità totale dal complesso degli Zoccolanti, che sembra finalmente prossimo a una nuova fase di ristrutturazione, così come da Corridonia e da Villa Fermani, parco storico per il quale si stanno avviando lavori importanti di riqualificazione, sia per l’edificio sia per gli impianti sportivi. Inoltre, anche qui la viabilità risulta totalmente inadeguata".

A essere preso in considerazione, infatti, è stato ogni elemento significativo che non fosse compreso tra i fattori e i criteri già analizzati. "Per il sito di Pacigliano, senza citare l’evidente impatto visivo – ha precisato ancora Giampaoli – ci sono l’incompatibilità con le aree agricole e le coltivazioni biologiche, la chiesa e il pregevole panorama. Si è in presenza di notevoli dislivelli e pendenze che renderebbero poco agevole l’accesso. Anche per questo sito infine la viabilità è totalmente inadeguata. Una volta terminati i sopralluoghi in tutti i Comuni, sarà stilata una nuova graduatoria, di cui aggiorneremo i cittadini con una prossima assemblea pubblica".

Diego Pierluigi