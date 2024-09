Via al cantiere per la nuova scuola. Cinque milioni per 103 posti

Al via il cantiere del polo scolastico Ugo Betti a Valfornace. Un intervento di demolizione e ricostruzione che in totale vale 5,1 milioni di euro.

Il progetto prevede la realizzazione di una scuola materna, una primaria, una secondaria di primo grado, una mensa con cucina annessa, e una palestra che potrà essere utilizzata anche dalla comunità locale. Il tutto su una superficie complessiva di circa 1.381 metri quadrati. La materna è progettata per ospitare fino a 15 bambini, mentre elementari e medie possono accogliere rispettivamente fino a 55 e 33 studenti. La mensa è dimensionata per servire gli studenti in turni distinti e la palestra potrà essere usata anche al di fuori dell’orario scolastico. Il Comune (che conta 900 abitanti) è soggetto attuatore dell’intervento. "Si tratta di un esempio concreto di come gli accordi quadro – spiega la struttura commissariale – siano in grado di velocizzare le pratiche di ricostruzione: grazie a questo strumento, infatti, sono stati attivati anche il servizio dei lavori e del collaudo, per cui a giorni si procederà con la consegna degli stessi lavori. Per l’intervento, inoltre, è previsto anche l’accesso all’incentivo conto termico per la cifra di 658mila euro, utile a svolgere lavori di efficientamento energetico sull’edificio".

"Un passaggio fondamentale per la nostra comunità e per i nostri ragazzi – ha detto il sindaco Massimo Citracca –. Da molto tempo stiamo aspettando questa nuova ripartenza, e dopo aver superato alcuni problemi durante la progettazione abbiamo firmato il contratto con la ditta proprio prima di Ferragosto. Sono stati pubblicati anche i bandi per la case popolari di via Don Luigi Orione e per la sede municipale in piazza Vittorio Veneto, e presto vedremo partire i lavori. Tre novità che restituiscono fiducia alla nostra popolazione. Ringrazio il commissario Guido Castelli per la collaborazione".