Via al censimento delle associazioni

C’è tempo fino a venerdì per presentare il modulo di censimento delle associazioni di Tolentino. "L’amministrazione, per instaurare un dialogo costruttivo con tutte le associazioni che operano sul territorio comunale e per coinvolgerle nelle attività – spiega il Comune –, intende procedere al loro censimento su base volontaria". Per questo le associazioni senza scopo di lucro sono invitate a compilare e inviare il modulo di censimento scaricabile da www.comune.tolentino.mc.it. Le associazioni potranno far pervenire il modulo anche in momento successivo. In questo caso saranno inserite nell’elenco alla prima revisione utile. Info 0733.901236.