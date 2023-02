Via al censimento delle associazioni "Instaurare un dialogo costruttivo"

Al via il censimento, su base volontaria, delle associazioni che operano sul territorio comunale di Tolentino. Il fine dell’amministrazione è "instaurare un dialogo costruttivo con tutte le associazioni e consentire il loro coinvolgimento nelle attività che il Comune organizza in vari ambiti". Così le realtà senza scopo di lucro sono invitate a inviare all’ente il modulo di censimento scaricabile dal sito istituzionale. La consigliera comunale Benedetta Lancioni (nella foto) ha evidenziato l’importanza di "fare il punto" sulle associazioni della città e ragionare in termini di "coprogettazione". Per l’avvio vero e proprio del censimento, il modulo dovrà pervenire entro il prossimo 31 marzo tramite pec, consegna a mano all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì 9-13.30 e martedì e giovedì 15.30-18) o raccomandata. Le associazioni potranno inviare il modulo anche in momento successivo; in questo caso saranno inserite nell’elenco alla prima revisione utile. Per informazioni 0733.901236 o [email protected]