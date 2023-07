Via al cinema all’aperto C’è il film di Ben Stiller

Grande successo di pubblico per l’appuntamento di esordio della rassegna "Fonti di ispirazione", che, come primo ospite, ha visto salire sul palco lo scrittore e attore Roberto Mercadini con la sua narrazione de "L’Orlando furioso". "Se ci avessero detto che non sarebbero bastate le sedie, non ci avremmo creduto – affermano i ragazzi di Open Space che hanno curato l’organizzazione – abbiamo trascorso una di quelle serate che ti rimangono impresse a lungo nel cuore e nella testa. Con Roberto Mercadini abbiamo iniziato il nostro viaggio nel migliore dei modi". Infatti, sempre nella suggestiva cornice delle Antiche Fonti di Morrovalle domani si proseguirà con la proiezione del film "I sogni segreti di Walter Mitty", diretto e interpretato da Ben Stiller; poi seconda tappa il 26 luglio con "Coco", film d’animazione Pixar firmato da Lee Unkrich e Adrian Molina; ed infine il 2 agosto con "Vita di Pi" di Ang Lee. Tutti gli eventi sono allestiti da Open Space con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Pro Loco Morrovalle, Amici del Talento e Sillaba Teatro Parola.

Diego Pierluigi