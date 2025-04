Via al concorso lirico Anita Cerquetti

Via alla quindicesima edizione del concorso lirico internazionale Anita Cerquetti di Montecosaro. Da domani a domenica, al Teatro delle Logge, si sfideranno oltre 40 cantanti lirici in nome del grande soprano di Montecosaro. Ogni anno la manifestazione è in grado di portare in paese professionisti provenienti da tutto il mondo e "arriviamo a questa undicesima edizione – ha detto il maestro Alfredo Sorichetti, direttore artistico del concorso – con un numero di partecipanti superiore a quello delle edizioni passate. Questo dimostra una sempre maggiore attenzione alla nostra iniziativa che offre reali possibilità di debutto ai giovani cantanti lirici e che, tra gli altri obiettivi, ha quello di continuare a tenere alta l’attenzione sul soprano di Montecosaro". I vincitori riceveranno, oltre ai premi in denaro, anche alcuni concerti con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro dell’Opera del Casinò e la partecipazione a diverse opere liriche. La giuria sarà presieduta dal soprano Inès Salazar e includerà il direttore d’orchestra Vladimir Kiradjiev, il critico musicale Marco Sonaglia, il direttore d’orchestra della Sinfonica di Sanremo Giancarlo De Lorenzo e lo stesso maestro Sorichetti.