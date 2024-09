Via al corso per assistenti familiari

Il Comune di Tolentino ha predisposto un corso di formazione per assistenti familiari. "La commissione sociale e istruzione, che ringrazio, ha proposto e stimolato la creazione di un elenco di assistenti domiciliari al quale attingere in situazioni di necessità – ricorda l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni –. Allo scopo di redigere questo elenco e gestirlo, abbiamo iniziato una collaborazione con il patronato Acli e insieme alla stessa commissione abbiamo lavorato a uno specifico corso di formazione per tutti coloro che vorranno essere inseriti in questo elenco".

Tutti gli incontri si terranno all’auditorium della biblioteca Filelfica, in largo Fidi, dalle 15 alle 17. Si inizia giovedì 19 settembre; con l’intervento del patronato Acli, si parlerà del tema "Il contratto di lavoro domestico: diritti e doveri". Il 24 settembre l’incontro sarà tenuto dal sindaco Mauro Sclavi su "Nozioni di pronto soccorso". Il 3 ottobre sarà la volta di un’assistente sociale con "La relazione di cura". Infine il 10 ottobre un geriatra illustrerà i "Concetti generali dell’invecchiamento e necessità assistenziali". Al termine sarà stilato un elenco di coloro che hanno partecipato al corso di formazione, che poi sarà tenuto dalle Acli per i cittadini che hanno necessità di avere nominativi degli assistenti domiciliari. La partecipazione al corso di formazione per assistenti sociali è completamente gratuita e basta presentarsi direttamente al primo incontro del 19 settembre. Info 0733.901401.