Via al corso per il patentino di buona gestione del cane

Fiuminata, 11 aprile 2025 - Sabato scorso al Castello di Lanciano a Castelraimondo si è svolta un’esercitazione di mantrailing, una disciplina sportiva e operativa che si basa sull’olfatto del cane per cercare persone scomparse o ritrovare oggetti, con le unità cinofile certificate Csea (Centro studi di etologia applicata) Pierpaola Pochi, Fabio Cerolini e Matteo Ripa e i loro cani molecolari. I sempre più frequenti casi di incidenti, a volte anche mortali, causati da aggressioni del cane nei confronti di bambini o adulti hanno spinto il centro Csea di Fiuminata, diretto dalla dottoressa Giusy Mazzalupi, ad organizzare per il mese di maggio un breve corso per conseguire un patentino di buona gestione del cane. “Questa iniziativa, di pubblica utilità, segna il rilancio della formazione e divulgazione che da sempre ha caratterizzato Csea specialmente nell’ambito dell’impiego del cane nelle attività di mantrailing e investigative – spiega la presidente Mazzalupi -. In quest’ottica, si conferma e si consolida la stretta collaborazione con l’Università di Camerino, in particolare con la Scuola di Giurisprudenza nelle discipline forensi e di criminologia”. Per chi fosse interessato al conseguimento del patentino può rivolgersi a segreteriacsea@gmail.com “Di notevole rilevanza, a più ampio raggio, nell’attività di ricerca e formazione nel settore delle scienze forensi, proseguendo un percorso già tracciato nel campo della cinocriminalistica – prosegue – è in programma per il prossimo autunno-inverno un “corso di perfezionamento in scienze forensi” con il coordinamento scientifico della professoressa Giovanna Ricci, docente di criminologia e bioetica Unicam. Verranno trattati i più recenti sviluppi normativi, gli indirizzi criminologici più aggiornati, le tecniche investigative relative specialmente alla presenza di animali sulla scena del crimine: siano essi domestici , piuttosto che selvatici, roditori o insetti. Il tutto con la collaborazione e il contributo di docenti di queste materie di altri atenei italiani”. In particolare verrà riportato il lavoro di ricerca in corso, condotto dalla professoressa Ricci, dalla Mazzalupi e altri ricercatori e studiosi italiani sulle implicazioni forensi dello “scavenging”, ossia delle attività degli animali sul cadavere. “Lo “scavenging” sui resti umani e’ un fattore significativo nel lavoro forense – aggiunge la dottoressa -, influenza l’interpretazione degli eventi post-mortem, in considerazione del fatto che quanto avviene in ambienti chiusi rimane ancora un fenomeno poco studiato. La presenza di animali domestici, cani e gatti, liberi di circolare in caso di morti improvvise di individui socialmente isolati e di spazi abitativi non curati contribuisce al verificarsi di “scavenging” in ambienti chiusi. La comprensione del comportamento degli animali da compagnia e del loro impatto sui resti mortali, è fondamentale per migliorare le metodologie forensi e garantire interpretazioni medico-legali accurate”.