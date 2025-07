Via al Festival della parola

Domani, a Monte San Giusto, si aprirà un nuovo appuntamento: il festival della parola. Giornalisti, filosofi, sociolinguisti e scrittori si interrogheranno su parole-chiave del nostro tempo, come guerra, libertà, Costituzione, horror vacui. Il festival è promosso dal Comune col contributo di numerosi sponsor privati e avrà cadenza annuale.

"Quest’anno l’amministrazione ha pensato di dare il via alla rassegna ospitando quattro personaggi di grande spessore, per offrire alla cittadinanza momenti di cultura, confronto e riflessione sotto le stelle – spiega l’assessore agli eventi, Gioia Rogani –. Il festival rappresenta un’occasione per ispirare e coinvolgere la comunità, specie i giovani, favorendo confronto di idee e pensiero critico".

Il primo appuntamento – domani, alle 21.15, nel cortile di Palazzo Bonafede – vedrà protagonista Vera Gheno, già collaboratrice dell’Accademia della Crusca, una delle più note e prestigiose sociolinguiste del panorama nazionale con un intervento incentrato sul potere delle parole.

Il secondo appuntamento – l’8 luglio alle 21.15, sempre nel cortile di Palazzo Bonafede – è affidato all’ironia e all’ingegnosità scrittoria di Andrea Vitali, che condurrà i presenti nel mondo di Ernesto Maccadò, fra poco sugli schermi televisivi, con "Il sistema Vivacchia", una metafora della realtà contemporanea.

Sarà il filosofo Umberto Galimberti il protagonista del terzo appuntamento – il 24 luglio alle 21.15, in piazza Aldo Moro – con un intervento dal titolo "L’illusione della libertà".

Ultimo protagonista, sempre in piazza Aldo Moro, il 26 luglio alle 21.15, sarà il giornalista di "Accordi&Disaccordi" Luca Sommi. Gli incontri sono a ingresso libero, gratuito.