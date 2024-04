Via al progetto gratuito per la formazione digitale

Al via il progetto formativo gratuito #CoopToDigital!, promosso dal Centro Papa Giovanni XXIII, da Cooperativa Lella 2001 e dal Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università di Macerata. Sono 150 i beneficiari, 2.535 le ore di formazione, tutto il territorio delle Marche raggiunto: questi i numeri del progetto, che ha l’obiettivo di offrire migliori opportunità professionali e condizioni di inserimento e permanenza nel mondo del lavoro vantaggiose per i cittadini, disoccupati o inattivi, tra i 34 e i 50 anni. È su questa fascia di residenti o domiciliati nelle Marche che l’intervento si vuole concentrare, offrendo una formazione completamente gratuita su competenze digitali di base, tecniche e professionali per carriere da digital marketing ed esperto in sicurezza informatica. Il progetto #CoopToDigital! è stato selezionato e sostenuto dal Fondo Per La Repubblica Digitale – Impresa sociale, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata da Acri che attua i programmi del Fondo per la Repubblica Digitale. La cittadinanza è invitata alla presentazione dell’iniziativa, venerdì della prossima settimana alle 16 nell’aula magna del Dipartimento Spocri dell’Università di Macerata.