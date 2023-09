Via al restauro della tela ’Bacco Ebbro’ a Civitanova: la direttrice apre al pubblico

Sono iniziati i lavori di restauro della tela settecentesca ’Bacco Ebbro’, che fa parte della Quadreria della Pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta. Il programma per il ripristino è stato preparato dall’ufficio della Pinacoteca e inviato al Comune che ha ricevuto l’approvazione dalla Soprintendenza regionale. L’intera operazione è sponsorizzata dall’Atac Spa e i lavori sono stati affidati alla restauratrice Silvia Conti. Il laboratorio dove si stanno effettuando i primi passaggi degli interventi di ripulitura è stato allestito al primo piano del museo.

La tela, di cui non si conosce l’autore, è stata realizzata con pittura ad olio su tela e raffigura Bacco, dio del vino e dell’ebbrezza e, proprio grazie al tipo di iconografia, è stato possibile datarla come opera creata tra la fine del seicento e gli inizi del settecento.

Un lavoro estremamente complesso influenzato da diversi fattori. A dirlo è la direttrice della Pinacoteca, Enrica Bruni.

"Il restauro di questa tela è stato avviato circa due settimane fa – spiega la Bruni – e le prime fasi di questa tipologia di interventi sono sempre delicate. Esistono dei tempi di posa e asciugatura molto precisi che, di volta in volta, possono variare a seconda della temperatura e del clima che influenza l’assorbimento delle sostanze. Per questi motivi non è semplice, ad oggi, stabilire il termine esatto del restauro, che comunque, trattandosi di un’opera di piccole dimensioni, potrebbe avvenire verso fine novembre". Da qui l’idea di dare l’opportunità al pubblico di poter assistere alle operazioni di recupero entrando nel laboratorio. "Una volta terminata la fase di pulitura – prosegue la Bruni – in cui si usano sostanze caratterizzate da un forte odore, inizierà il ciclo di ripresa pittorica e, in questo contesto, organizzaremo una giornata aperta al pubblico, insieme alla dottoressa Silvia Conti, in cui spiegheremo i diversi metodi utilizzati nel recupero di opere antiche e di grande valore". L’accesso al laboratorio sarà riservato a un numero ristretto di partecipanti per questo sarà importante prenotare inviando una mail all’indirizzo: [email protected].

Barbara Palombi