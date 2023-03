Via al restyling sul lungomare Marinai d’Italia In arrivo delle nuove balaustre per i due ponti

Nuovi lavori di restyling sono in corso nel lungomare Marinai d’Italia a Porto Potenza Picena: in questi giorni l’amministrazione comunale ha avviato il cantiere che prevede l’ammodernamento delle balaustre sui due ponti, situati vicini al litorale cittadino. A darne notizia è stato il Comune di Potenza Picena, tramite la propria pagina istituzionale Facebook. "Informiamo la cittadinanza che, nell’ambito delle attività di pulizia e manutenzione in corso in queste settimane sul lungomare Marinai d’Italia, il Comune sta provvedendo alla sostituzione delle balaustre su due ponti, dove attualmente insistono delle transenne – si legge nel post pubblicato sul social network –. Questo in seguito ad un evidente ammaloramento delle componenti in oggetto, verificatosi nonostante le costanti operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate. La sostituzione avverrà con materiale più idoneo e duraturo". In tutto questo, l’ente comunale ricorda anche che non si tratta dei primi lavori del genere avviati nelle vicinanze del lungomare. "L’intervento si aggiunge alle due altre importanti opere portate a compimento negli anni scorsi: il completo rifacimento, nel 2017, del ponte Fosso a Mare e i lavori di sostituzione della struttura portante e del tavolato di calpestio, nel 2018, del pontino Mazzoni".