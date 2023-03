Via al secondo raduno "Villastradesi fuoriusciti" Attesi in duecento

A Villa Strada, la popolosa e operosa frazione di Cingoli, sono abituati a fare le cose per bene. Quindi la dirigenza della Polisportiva Victoria, che è un po’ la Pro Loco della borgata, è già impegnata nell’organizzazione del secondo "Raduno dei villastradesi fuoriusciti" (il primo si è svolto con successo dieci anni fa) inserito nel programma del trentennale delle Olimpiadi dei Bar 2023 in calendario per domenica 6 agosto. Far tornare a Villa Strada quasi 200 unità originarie e "fuoriuscite", significa dover affrontare, con opportuno anticipo sulla data della ricorrenza, un impegno operativo che sia il miglior presupposto per la riuscita dell’iniziativa. "Abbiamo appena iniziato questa specifica attività – puntualizza Giorgio Giorgi (nella foto) presidente onorario della Polisportiva Victoria – diramando gli inviti, per lettera o in via telematica, a tutti i villastradesi emigrati e residenti fuori Comune, per avere solleciti riscontri in modo da predisporre una convenzione con gli esercizi di ristorazione e ricettivi del territorio, a favore di quanti non saranno ospitati da parenti o amici. Quindi è necessario che ci pervengano, al massimo entro la fine di maggio, le adesioni di massima per attuare un razionale piano logistico". Il raduno avrà molteplici momenti di aggregazione (nel locale circolo Nuova Italia è previsto un "Cocktail di bentornati" a cura del sommelier Gianfilippo Grasselli docente all’Alberghiero "Varnelli") con un’esibizione del Corpo bandistico di Villa Strada. "Quando mai preziosa per la riuscita del nostro revival – precisa Giorgi – è la collaborazione dei compaesani Ubaldo Maggi docente in pensione, Ruggero Nocelli vice presidente del Corpo bandistico e Gilberto Giannobi assessore municipale".

Gianfilippo Centanni