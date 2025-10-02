Via alla caccia ai tesori nei borghi. Domenica per scoprire l’entroterra

Alla scoperta delle bellezze dell’entroterra, divertendosi in compagnia. Domenica i borghi certificati con la Bandiera Arancione del Touring club italiano saranno protagonisti con la Caccia ai tesori arancioni: Camerino, Morrovalle, San Ginesio, San Severino e Valfornace si accendono con tante iniziative in programma. La città ducale ha scelto di essere presente in modalità "Active": le associazioni locali coinvolgeranno i partecipanti in attività sportive e ludiche nelle varie tappe di questa particolare caccia al tesoro. Al termine, "merenda arancione" al Sottocorte Village offerta dalla Pro Loco. Il ritrovo è tra le 15 e le 19 in via Vincenzo Ottaviani. Enigmi e indizi saranno nascosti tra le vie del centro.

Valfornace invece proporrà "Sapori in gioco", in cui i partecipanti si imbatteranno in assaggi e curiosità locali per un viaggio tra gusto e tradizione. Qui l’iniziativa si svolge tra le 10 e le 12.30; si parte da via don Luigi Orione. A Morrovalle caccia al tesoro pensata per scoprire storia, arte e aneddoti tra monumenti, piazze e racconti. Dalle 15 alle 19 in via Mazzini (anche in questo caso basta presentarsi all’interno della fascia oraria indicata. Previsti giochi di scacchiera in piazza Vittorio Emanuele II. Ci sarà poi la possibilità di visitare gratuitamente il Museo pinacoteca Palazzo Lazzarini (a palazzo si può ammirare anche una mostra fotografica) e il Museo internazionale del presepe. A San Ginesio, oltre alla caccia al tesoro tra le 10 e le 12 e tra le 15 e le 17 in via Matteotti (ufficio Iat), alle 18 all’auditorium Sant’Agostino va in scena un concerto, "How do you turn this on", organizzato dall’associazione Selìfa per il Metamorfosi Festival. A San Severino il ritrovo è alla Pro Loco tra le 10.30 e le 13. Si può visitare la mostra "Rinascimento Marchigiano. Opere d’arte restaurate dai luoghi del sisma lungo i Cammini della Fede" alla Galleria d’arte moderna "Filippo Bigioli", il Marec. Museo dell’arte recuperata in via Cesare Battisti 11 e il Museo archeologico "G. Moretti" in via Castello al Monte. A Valfornace passeggiata con guida ambientale escursionistica; ritrovo alle 15.30 in piazza Vittorio Veneto (iniziativa gratuita, per info e prenotazioni 3771792446). Partecipare è semplicissimo: basta iscrivere la propria squadra su tesori.bandierearancioni.it; ogni squadra può avere fino a sei partecipanti (i bambini fino a 6 anni possono partecipare senza essere conteggiati). È richiesta una donazione che andrà a sostenere i progetti del Touring club italiano. L’iniziativa è pet friendly e family friendly. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo.