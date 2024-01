Via alla demolizione dell’ex Ipac: "Finalmente si chiude un cerchio"

Una giornata di svolta per Montecosaro: ieri mattina sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex Ipac, lo stabilimento industriale ormai in disuso da diversi anni, situato a pochi passi dalla chiesa dell’Annunziata. "Si chiude definitivamente un cerchio", esulta l’assessore all’urbanistica Filippo D’Alterio (nella foto con l’ingegnere Frontaloni). L’intervento segue i due precedenti di rimozione della copertura in amianto (risalente al 2019) e di smaltimento dei rifiuti rinvenuti all’interno. Ora sono entrate in azione le ruspe, che abbatteranno tutto ciò che è situato al di sopra del terreno, mentre a restare intatta sarà la platea di fondazione, anche per procedere con eventuali bonifiche del sottosuolo interessato dall’inquinamento delle falde acquifere.

"Da questo punto di vista – chiarisce D’Alterio – bisognerà attendere i campionamenti dell’Arpam, perché i precedenti esami risalgono a parecchi anni fa".

L’importo lordo è di 230mila euro, fondi che il Comune ha reperito tramite un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti, mentre l’impresa esecutrice è la ‘Mannocchi Luigino srl’ di Montalto Delle Marche (in provincia di Ascoli Piceno, ndr).

Quanto alle tempistiche, la data fissata per il termine lavori, diretti dall’ingegner Tiziano Frontaloni, è il ventisette aprile di quest’anno, ma non è detto che si possa terminare qualche settimana prima. Un iter complicato quello per la demolizione dell’Ex Ipac, con l’area diventata di proprietà del Comune nella primavera del 2019 attraverso la modifica di una convenzione con i privati per la realizzazione di una bretella stradale.

Tornando all’opera, al momento non è prevista la rimozione dell’asfalto, che tuttavia potrebbe essere eliminato in un successivo intervento, quando sarà chiaro a tutti la futura destinazione dell’area. Che ne sarà infatti dell’Ex Ipac? "La nostra volontà sarà inserita nel programma elettorale – aggiunge D’Alterio, annunciando quindi di partecipare alle prossime elezioni comunali –. L’intenzione è quella di creare un tutt’uno con il Parco dell’Annunziata, cioè aumentare il verde".

Francesco Rossetti