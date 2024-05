Via alla demolizione di altri due palazzi: "Così comincia la fase 3 dei lavori"

"I lavori riprendono oggi con la terza fase, che consiste nell’abbattimento dell’edificio ai civici 103 e 101. È stata completata la pista fatta di detriti che consente di muovere la macchina demolitrice e le trivelle per formare la palificata di sostegno stradale". L’assessore all’Urbanistica Silvano Iommi spiega come stanno procedendo i lavori di demolizione in via Pantaleoni, aggiungendo che oggi "dovrebbe arrivare un ornitologo, mandato dalla struttura commissariale, per fare un sopralluogo ad un edificio che potrebbe contenere nidi di rondini protette". L’assessore aveva specificato che gli uccelli verranno portati nel bosco vicino o conferiti al Cras, l’ente che si occupa della salvaguardia di questi animali.

La demolizione degli otto palazzoni inagibili alla Pace è il cantiere della ricostruzione più grande dell’intero cratere del sisma 2016. I lavori sono stati progettati per garantire la massima sicurezza, sia degli operai che di quanti si trovano a passare in prossimità del cantiere, che ha nei pressi anche l’istituto comprensivo Enrico Fermi. Grandi teli protettivi e getti d’acqua vaporizzata sono stati predisposti per far fronte alle emissioni di polveri derivate dalla demolizione. "I lavori proseguiranno abbattendo il civico 99 e 97. La fine delle demolizioni era prevista per il 21 maggio; scorreremo di qualche giorno, ma non termineremo più tardi di fine maggio o al massimo dei primi di giugno". Si completerà poi la pista per la logistica di supporto per far muovere le trivelle e realizzare la palificata: "Sarà una fase che durerà circa tre mesi. Si realizzerà una palificata, la paratia di sostegno di via Pantaleoni. Una volta ultimata quella, si potranno rimuovere completamente i detriti dai piani rimasti sotto il livello della strada, ancora non demoliti ma riempiti di macerie per avere uno spazio di lavoro adeguato". Per consentire la fase 3 dei lavori, la polizia locale ha emesso una nuova ordinanza per regolamentare temporaneamente la viabilità nella zona di via Maffeo Pantaleoni. L’ordinanza, in vigore da oggi al 26 maggio, prevede tra le altre cose la disattivazione temporanea del semaforo posto in via Zorli prossimità dell’intersezione con via della Pace.

Lorenzo Fava