Via alla manutenzione dei fossi. Il Comune investe 14mila euro

L’Amministrazione comunale mette mano alla manutenzione dei fossi. Il Comune guidato da Lorella Cardinali ha chiesto all’ufficio tecnico la possibilità di procedere all’affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria dei fossi nel territorio comunale che ricadono nel centro abitato, allo scopo di rimuovere dall’alveo eventuali ostacoli al normale deflusso delle acque, che la vegetazione può creare dando origini ad esondazioni in caso di forti piogge.

L’intervento previsto interesserà i seguenti tratti di fossi urbani: fosso Pontigliano dall’intersezione con via dell’artigianato fino a via Maggiola, fosso in località Casette dal Confine territoriale con il Comune di Morrovalle fino all’intersezione con il fosso di via Abbadia, il fosso zona Manas, fosso Cantagallo, Cunicchio e alcuni fossi minori dislocati all’interno del centro abitato. La Giunta ha approvato il piano di manutenzione che verrà affrontato con una spesa complessiva di 14.500 euro. Un intervento che mira a creare condizioni di sicurezza anche in vista di possibili situazioni di maltempo forte.