Via alla potatura degli alberi in centro. Poi toccherà alle frazioni

Sono stati avviati i lavori di potatura degli alberi nel centro urbano, a Tolentino. L’intervento ha interessato viale Bruno Buozzi ed è proseguiti in via Filzi fino a viale Foro Boario e nel primo tratto di via Roma, fino al parcheggio di piazza Mazzini. "Nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo, le ditte incaricate dal Comune, proseguiranno ad effettuare la potatura di contenimento foglie e rami nelle altre zone della città, tra cui via Flaminia", spiega l’ente. "Questi interventi, attesi da tempo, che hanno evitato la cosiddetta capitozzatura (taglio indiscriminato del fusto o di grossi rami) – ha spiegato il sindaco –, hanno anche l’obiettivo di rendere le piante sempre più sane. Abbiamo agito per risanare quelle più deboli e danneggiate, per evitare, in caso di maltempo o vento forte, la caduta accidentale di rami o peggio ancora dell’intero albero, con rischi per l’incolumità pubblica. Le piante che non sono state interessate dalla potatura, sono state individuate come particolarmente compromesse e quindi, come attestato dagli uffici preposti dell’unione montana, dovranno essere abbattute". Inoltre in questi giorni l’ufficio manutenzioni, con l’ausilio di una ditta esterna, ha effettuato la pulizia di fosso San Martino; per un tratto, in via Madre Teresa di Calcutta, l’alveo è stato messo in sicurezza con la pulizia e la rimozione dei materiali accumulati con le forti piogge dei mesi scorsi, che ostruivano il deflusso dell’acqua creando diversi allagamenti in zona.