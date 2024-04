Via alla raccolta delle firme contro il biciplan

E’ ufficialmente partita mercoledì la petizione contro il biciplan, ossia il progetto che la giunta Michelini vuole attuare a Porto Recanati. Ad avviarla sono stati i tre gruppi di minoranza (Porto Recanati 21-26, Centrodestra Unito e Civici per Porto Recanati), che hanno così consegnato i moduli a diversi negozianti del centro. Inoltre, tra aprile e maggio, l’opposizione organizzerà anche dei banchetti proprio per continuare a raccogliere le firme.

Intanto non sono poche le attività che stanno aderendo, soprattutto quelle su corso Matteotti. Ne dà notizia il portavoce degli esercenti Ubaldo Traini, titolare della catena di negozi ’Tutti tipi’. "Diversi di noi porteranno avanti la petizione nel proprio locale, tra chi vende abbigliamento, bar, farmacie, gelaterie e tanti altri – osserva Traini -. E già qualche cliente ha firmato la petizione: sono persone sia portorecanatesi che dei paesi limitrofi. Purtroppo, il biciplan annovera modifiche impattanti alla viabilità come l’isola pedonale h24, a Scossicci, e la perdita di quasi la metà dei parcheggi presenti in città. Non si tiene poi conto delle esigenze di chi vive qua, dei visitatori e della nostra categoria".

Tuttavia, ieri, il sindaco Andrea Michelini ha voluto ribattere alle polemiche degli ultimi giorni. "Il biciplan non è stato concepito come un documento non modificabile, al contrario, si presenta come una base di partenza aperta all’ascolto e al confronto con tutti i soggetti coinvolti – afferma il primo cittadino -. Il mondo civilizzato si sta muovendo verso questa direzione: abbiamo esempi pratici non distanti dalla nostra, come Pesaro, Rimini e pure la vicina Numana. Il piano originale ha subito delle modifiche, perché ha recepito diverse osservazioni che sono state avanzate dalla cittadinanza". Subito dopo, lui è voluto entrare nel merito dei primi lavori previsti. "Alcune misure potranno essere eseguite sin da subito – riprende Michelini -, come le strade urbane ciclabili con il limite dei 30 orari e la precedenza alle bici. Altre, invece, potranno essere realizzate solo in seguito a interventi di implementazione delle infrastrutture (parcheggi, sovrappassi)". Al contempo, il sindaco portorecanatese assicura che su corso Matteotti non verrà realizzata nessuna isola pedonale h24. "E’ stato l’argomento principe utilizzato per osteggiare il biciplan – aggiunge ancora il primo cittadino -. A fronte delle numerose perplessità sollevate sul punto, però, l’Amministrazione comunale già mesi fa ha dichiarato, in un documento consegnato alla Confartigianato, la sua disponibilità a stralciare tale ipotesi. Ogni zona della città sarà comunque raggiungibile in auto, con particolare riguardo per coloro che vi risiedono. E le misure in questione dovranno tendere a favorire il parcheggio ai residenti".

Insomma, da una parte i commercianti e i residenti intensificano le loro rivendicazioni, mentre dall’altra parte il Comune non si chiude a riccio e dichiara di essere pronto al confronto.