Via alla raccolta di medicinali a sostegno della Fondazione Ircer

Anche quest’anno, si svolgerà la Giornata di raccolta del farmaco, da domani a lunedì 13 febbraio: in 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia i clienti potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno. A Recanati, la raccolta si svolgerà sia alla "Farmarecanati" a Le Grazie che alla Farmacia "Franchini Farma" in Piazza Leopardi. I farmaci raccolti nelle due farmacie sosterranno la Fondazione Ircer di Recanati. Durante l’edizione scorsa, a Recanati sono state raccolte e donate 161 confezioni di farmaci, nella provincia di Macerata sono state raccolte in tutto 4.581 confezioni di farmaci in 38 farmacie, pari ad un valore di 33.895 euro.

I medicinali raccolti hanno aiutato 2.781 ospiti di 30 enti. I farmaci raccolti in tutto il Paese nel 2022 sono state 479.470 confezioni, pari a un valore di 3.819.463 euro e sono stati consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400mila persone in condizioni di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato al Banco Farmaceutico riguarda, soprattutto, analgesici e antipiretici, antinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobici intestinali e antisettici. L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 18mila farmacisti (titolari e non) che, oltre a ospitare i volontari, contribuiscono con erogazioni liberali.