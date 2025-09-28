Via alla riqualificazione di piazzale Antiochia

Nuovi interventi di riqualificazione per l’area di sosta di piazzale Antiochia (ex campo boario) a Recanati dove convivono stalli per auto, parcheggio per i bus turistici e lo spazio per camper. La giunta comunale ha approvato un pacchetto di lavori finalizzati a migliorare la fruizione dell’utenza, con particolare attenzione ai servizi per i camperisti, considerati un elemento strategico per lo sviluppo del turismo locale. Gli interventi sono realizzati in collaborazione con la società Project Parcheggi Recanati srl, concessionaria della gestione dei parcheggi a raso in città, e condivisi con il Camping Club Recanati, che ha espresso soddisfazione per il risultato.

Tra le novità più rilevanti c’è l’installazione di una barriera automatizzata con riconoscimento della sagoma dei veicoli autorizzati, insieme con casse automatiche per la gestione degli accessi. L’obiettivo di questi interventi è duplice: migliorare l’organizzazione del parcheggio e prevenire usi impropri dell’area, riservando i servizi a chi ne ha effettiva necessità. La realizzazione delle nuove infrastrutture sarà interamente a carico della concessionaria e non comporterà costi per il Comune.

Contestualmente, la delibera di giunta ha anche regolamentato per la prima volta l’erogazione dei servizi di energia elettrica e acqua destinati ai camper, mai disciplinati in precedenza. Alcuni interventi sono già stati completati: infatti è stata sistemata l’illuminazione e, soprattutto, è stato riposizionato lo scarico delle acque grigie, servizio essenziale che però in passato risultava difficilmente utilizzabile dalla maggior parte dei camper. Una criticità che generava disagi e che ora, grazie alla nuova collocazione, è stata risolta.

Gli stalli di sosta sono stati riorganizzati, ma non sono state modificate le tariffe in vigore fino a oggi: per le auto private resta il pagamento nelle fasce orarie dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 nei soli giorni feriali, mentre negli orari di sosta libera la barriera automatica consentirà comunque l’accesso ai veicoli.

Rimangono, inoltre, invariati e sempre accessibili gli spazi riservati alla sosta gratuita e quelli destinati alla ricarica delle auto elettriche, così come previsto dalla normativa vigente.

L’intervento migliora dunque l’accoglienza e i servizi offerti, puntando a rendere l’area camper di piazzale Antiochia un punto di riferimento sempre più funzionale per i residenti e per i turisti.

Antonio Tubaldi