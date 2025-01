Via alla settimana corta. AlI’Ite Gentili si cambia

Dal prossimo anno scolastico la "settimana corta" sarà realtà per tutte le classi dell’Ite "A. Gentili". Come spiegano dalla scuola superiore, infatti, la riformulazione dell’orario prevederà cinque giorni di scuola, dal lunedì al venerdì, dalle 7.55 alle 14. La nuova organizzazione, che è stata deliberata all’unanimità dal Consiglio d’Istituto, ha suscitato ampi e complessi dibattiti all’interno del Collegio dei Docenti che alla fine l’ha approvata a maggioranza. La dirigente scolastica, Alessandra Gattari (nella foto), ha illustrato le principali ragioni del cambiamento, ragioni che riguardano diversi aspetti. "Dal punto di vista didattico – spiega la dirigente –, la concentrazione di tutti i docenti su cinque giorni favorisce l’organizzazione di attività di recupero e potenziamento per piccoli gruppi e consente di disporre di tempi più distesi per l’apprendimento massimizzando l’essenziale relazione professore-alunno; terminare le lezioni di venerdì permette di recuperare le energie psico-fisiche a vantaggio di una migliore razionalizzazione dello studio; in questo scenario i ragazzi possono meglio gestire la propria vita personale fatta di sport, relazioni familiari e sociali, per i più grandi anche di esperienze lavorative".

Dalla nuova organizzazione emergerebbe che distribuendo omogeneamente le attività, in modo che ogni mattina non si alternino più di quattro docenti, il carico di lavoro risulterà gestibile sia dagli alunni che dai professori i quali coglieranno l’occasione per implementare percorsi trasversali e multidisciplinari. Secondo l’istituto si trattta "di una rimodulazione oraria per un’offerta formativa efficace e dinamica, attenta anche al risparmio energetico".

Intanto sul fronte delle iscrizioni alle scuole superiori Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato con una nota che, "per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una scelta ponderata", è stata rideterminata la finestra temporale per le iscrizioni all’anno scolastico 2025/2026: le domande potranno essere inoltrate dalle 8 del 21 gennaio alle 20 del 10 febbraio.