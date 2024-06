Via alla settimana di Musicultura. Viabilità e corse dei bus, si cambia

Cambia la viabilità in occasione della settimana di Musicultura. Il provvedimento della polizia locale prevede, in occasione dei concerti previsti oggi e domani in piazza della Libertà, il divieto di sosta con rimozione forzata fino alle 12 di giovedì eccetto veicoli a servizio dell’organizzazione di Musicultura Festival che espongono apposito "pass Musicultura" per operazioni di carico e scarico, allestimento e smontaggio, mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Questa sera e domani, invece, previsto il divieto di transito in via Don Minzoni a salire verso piazza della Libertà dalle 19 eccetto veicoli di polizia/soccorso, autobus, residenti e veicoli a servizio di persone con disabilità e dalle 20.30, fino a cessate esigenze, per i veicoli di polizia e soccorso. In occasione dei concerti che si terranno venerdì e sabato allo Sferisterio, invece, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 18 all’una del giorno seguente e comunque fino al termine degli spettacoli, in piazza Nazario Sauro sull’area di parcheggio in concessione all’Apm in prossimità di Porta Picena (eccetto veicoli di polizia), sull’area di parcheggio in concessione all’Apm tra viale Trieste e corso Cairoli, in viale Trieste nel tratto compreso tra viale Don Bosco e piazza Nazario Sauro, con direzione obbligatoria a destra verso viale Don Bosco e uno sbarramento sul tratto compreso tra via Pannelli e piazza Nazario Sauro, in via Santa Maria della Porta, da via Basili a via Lauro Rossi, in via Lauro Rossi da via Santa Maria della Porta fino a via Ciccarelli, in via Ciccarelli e in via Diomede Pantaleoni su tutta l’area davanti all’ex falegnameria dello Sferisterio. Divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 17 all’una del giorno seguente, in piazza Mazzini mentre dalle 16.30 all’una divieto di transito in via Zara, all’intersezione con via Armaroli eccetto veicoli della forze dell’ordine, di soccorso e residenti con permesso zona A. Cambiano anche le corse dei bus, con segnalazioni sulle varie tratte.