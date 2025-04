Via alla sistemazione della frana

Ha preso forma l’opera di messa in sicurezza della scarpata lungo la strada provinciale 34 Corridoniana, in un tratto interessato da un dissesto che, nel maggio 2023, aveva compromesso la stabilità del terreno e reso necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni. La frana, originata da un lento processo di degrado del terreno, era stata aggravata dalle intense precipitazioni che avevano interessato il territorio. Nell’immediatezza il Comune di Corridonia aveva provveduto a mettere in sicurezza l’area. Ora, dopo un analisi svolta dai tecnici della Provincia, è stato progettato un intervento mirato a garantire la stabilità del versante e la sicurezza dell’area.

I lavori prevedono la realizzazione di un sostegno in acciaio, sviluppato su due livelli di circa tre metri ciascuno, con l’obiettivo di contenere il terreno e di incrementare la pendenza della scarpata in modo controllato. Sarà inoltre predisposto un sistema di regimentazione delle acque superficiali per evitare ulteriori fenomeni di erosione e dissesto. L’investimento complessivo per l’intervento ammonta a 180mila euro, e l’inizio dei lavori è programmato tra maggio e giugno, mentre il termine è previsto per fine settembre.

Un lavoro complesso svolto dagli uffici tecnici della Provincia, che ha avuto bisogno di un adeguato tempo di studio e progettazione, oltre al tempo necessario per il reperimento di fondi specifici. L’amministrazione comunale, consapevole della rilevanza dell’opera per la sicurezza dei residenti e della viabilità, continuerà a seguire da vicino l’iter amministrativo e operativo, garantendo il massimo impegno affinché l’intervento venga realizzato nel minor tempo possibile.

"Ringraziamo la Provincia per aver preso in carico l’intervento – ha sottolineato la sindaca Giuliana Giampaoli – che riguarda una porzione della strada provinciale 34 intensamente transitata e lungo la quale corre il passaggio pedonale, garantendo sia la copertura economica necessaria sia le risorse tecniche per la messa in sicurezza definitiva del tratto interessato alla frana del 2023".

