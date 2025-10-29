Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Macerata
CronacaVia alla stagione della Filarmonica. Cartellone con 23 appuntamenti
29 ott 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
Via alla stagione della Filarmonica. Cartellone con 23 appuntamenti

Un ricco calendario di eventi animerà la Società filarmonico-drammatica di Macerata, con 23 appuntamenti tra teatro, musica classica, omaggio ai...

Il presidente Enrico Ruffini e il rettore John McCourt tra Julia Bizzarri e Aldo Zeppili del Centrale, durante la festa d’autunno

Un ricco calendario di eventi animerà la Società filarmonico-drammatica di Macerata, con 23 appuntamenti tra teatro, musica classica, omaggio ai grandi della canzone italiana ed enogastronomia. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi, nel corso della festa d’autunno. "La Filarmonica è cuore pulsante del territorio – spiega il presidente Enrico Ruffini – con particolare attenzione alle persone anziane e disabili". Il riferimento è alla realizzazione di spettacoli inclusivi, come spiega la vicesindaco Francesca D’Alessandro: "La Filarmonica è una realtà sempre più aperta al sociale e si rivolgerà anche ad altre associazioni, per permettere alle categorie più fragili di assistere agli spettacoli". La gestione del ristorante è affidata al Centrale. "Siamo felici di dare il nostro contributo a questa stupenda struttura", conferma il titolare Aldo Zeppilli. Il programma entra nel vivo il 22 novembre alle 21 spettacolo "La meravigliosa storia dei Cento Consorti"; il 30 alle 17 il dj Max Ruggeri. Il 13 dicembre alle 20 cena spettacolo con Valentina Guardabassi e band; il 31 dicembre alle 20 cenone e veglione di Capodanno con Lucia Malapena e sassofonista. Il 4 gennaio alle 17 concerto gospel e voci bianche; il 6 alle 15 arrivo della befana; l’11 alle 17 spettacolo "Classe di ferro" della compagnia Calabresi Tema. Il 18 gennaio, alle 17, omaggio a De Andrè con i Sambene; il 25 alle 17 "Dietro a nuvola ‘o sole" della compagnia Briciole d’arte. Il 1° febbraio alle 17 Nino Rota Ensamble; l’8 febbraio alle 17 "Partita doppia" de La strana compagnia el Duende; il 14 febbraio alle 20 festa di carnevale con Attenti a quei due; il 22 febbraio alle 17 "Il fidanzato ideale" della compagnia Tutta Scena. In chiusura, l’8 marzo alle 17, festa della donna con un concerto omaggio a Joni Michell, con Valentina Guardabassi e la Compagnia Singolarmente.

Martina Di Marco

© Riproduzione riservata

