Via alla stagione della Filarmonica. Cartellone con 23 appuntamenti

Un ricco calendario di eventi animerà la Società filarmonico-drammatica di Macerata, con 23 appuntamenti tra teatro, musica classica, omaggio ai grandi della canzone italiana ed enogastronomia. La presentazione è avvenuta nei giorni scorsi, nel corso della festa d’autunno. "La Filarmonica è cuore pulsante del territorio – spiega il presidente Enrico Ruffini – con particolare attenzione alle persone anziane e disabili". Il riferimento è alla realizzazione di spettacoli inclusivi, come spiega la vicesindaco Francesca D’Alessandro: "La Filarmonica è una realtà sempre più aperta al sociale e si rivolgerà anche ad altre associazioni, per permettere alle categorie più fragili di assistere agli spettacoli". La gestione del ristorante è affidata al Centrale. "Siamo felici di dare il nostro contributo a questa stupenda struttura", conferma il titolare Aldo Zeppilli. Il programma entra nel vivo il 22 novembre alle 21 spettacolo "La meravigliosa storia dei Cento Consorti"; il 30 alle 17 il dj Max Ruggeri. Il 13 dicembre alle 20 cena spettacolo con Valentina Guardabassi e band; il 31 dicembre alle 20 cenone e veglione di Capodanno con Lucia Malapena e sassofonista. Il 4 gennaio alle 17 concerto gospel e voci bianche; il 6 alle 15 arrivo della befana; l’11 alle 17 spettacolo "Classe di ferro" della compagnia Calabresi Tema. Il 18 gennaio, alle 17, omaggio a De Andrè con i Sambene; il 25 alle 17 "Dietro a nuvola ‘o sole" della compagnia Briciole d’arte. Il 1° febbraio alle 17 Nino Rota Ensamble; l’8 febbraio alle 17 "Partita doppia" de La strana compagnia el Duende; il 14 febbraio alle 20 festa di carnevale con Attenti a quei due; il 22 febbraio alle 17 "Il fidanzato ideale" della compagnia Tutta Scena. In chiusura, l’8 marzo alle 17, festa della donna con un concerto omaggio a Joni Michell, con Valentina Guardabassi e la Compagnia Singolarmente.

Martina Di Marco