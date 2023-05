"Via alla Start Cup Marche, per far crescere il valore del territorio"

"L’obiettivo è far crescere il valore del territorio in cui viviamo, l’impatto sociale, che può tradursi in impatto economico". Queste le parole del rettore Unicam Claudio Pettinari alla presentazione, ieri mattina, della "Start Cup Marche 2023", la competizione riservata a studenti e ricercatori che abbiano brillanti idee imprenditoriali a contenuto innovativo, in qualsiasi settore economico, ed aspirino a costituire un’impresa nel territorio regionale, anche di tipo spin-off universitario. L’iniziativa è organizzata e promossa dall’università di Camerino, in collaborazione con l’università Politecnica delle Marche, l’università di Macerata e l’università di Urbino. E Pettinari ha evidenziato proprio questa apertura e partecipazione attiva tra atenei. Al suo fianco, in conferenza, il delegato del rettore per start-up, spin-off e incubatore tecnologico Daniele Rossi, i delegati dei rettori degli altri atenei marchigiani Stefano Marasca per Univpm, Massimiliano Stramaglia per Unimc, Fabio Musso per Uniurb. Queste le fasi dell’iniziativa: iscrizione dell’"idea di impresa" entro l’11 settembre, mentre il business plan deve essere presentato dall’11 settembre al 10 ottobre. Cerimonia di premiazione entro la fine di ottobre; fase nazionale della Start Cup 30 novembre e primo dicembre a Milano. "Fondamentali la sinergia tra università e la formazione – ha aggiunto Stramaglia – nell’ottica di un’autoimprenditorialità, affinché gli studenti facciano impresa dove vivono e sono cresciuti". Contro l’esodo e la fuga di cervelli. Nelle due edizioni precedenti sono state presentate 27 proposte. "È già possibile inviare le candidature – è intervenuto Rossi –. La giuria, formata da docenti universitari, imprenditori e stakeholder, terrà conto di elementi quali innovazione, sostenibilità economica, impatto sul territorio per i posti di lavoro". Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione e iscrizione sono disponibili sul sito Unicam.