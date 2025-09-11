Via alla vendita dei biglietti per il Mof 2026

Sono in vendita i biglietti per il Macerata Opera Festival 2026 (17 luglio - 9 agosto) che presenta in cartellone la nuova produzione di Nabucco (17, 26 luglio, 1, 9 agosto) e le riprese di Barbiere di Siviglia (18, 24 luglio, 2, 8 agosto) e Trovatore (19, 25, 31 luglio).

Si parte per la nuova stagione forti della definizione data quest’anno da Operawire New York come "l’esperienza italiana d’opera estiva al suo massimo vertice", e con il prestigioso magazine tedesco Oper! che sul programma 2026 ne parla "espressione dell’opera italiana ai suoi massimi livelli".

Insomma, le premesse sono tra le migliori se anche il magazine francese Music&Opera, voce ufficiale di uno dei più forti tour promoter europei specializzati in viaggi musicali, apre il suo racconto del Macerata Opera Festival ’25 sottolineando che "Macerata ha molti punti di forza. La splendida città delle Marche, regione italiana risparmiata dal turismo di massa, accoglie con grande entusiasmo gli amanti della musica. E lo Sferisterio è straordinario!".

Ugualmente entusiasta la stampa di lingua spagnola, che con Press-Music parla "dell’emozione delle tre grandi serate d’opera, ma anche il fascino di Macerata, le sue strade di pietra dorata, la sua genuina ospitalità, il mormorio dell’estate italiana in ogni angolo. Perché l’opera, a Macerata, non è solo spettacolo, è la vita stessa cantata con tutta la sua bellezza e tutta la sua verità.", e anche il mensile Ritmo ribadisce "A Macerata l’opera è vissuta come una vera e propria festa. Prima di ogni spettacolo, le piazze pedonali nei dintorni dello Sferisterio si riempiono di spettatori che cenano e sorseggiano i bicchieri di spritz, con una magia che si respira solo in occasione di eventi sportivi".

Tra le proposte in cartellone anche il grande Novecento dei potenti Carmina Burana di Orff il 7 agosto con il direttore Ramón Tebar.