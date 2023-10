Via all’acquisto di nuovi giochi da sistemare nell’area dell’ex Ceduc

Via libera all’acquisto di nuovi giochi pubblici per il divertimento dei bambini.

Verranno installati nell’area dell’ex Ceduc sul lungomare sud (parco Calogero Zucchetto). Per questo obiettivo la giunta comunale ha stanziato 37.000 euro per dotarsi delle attrezzature che verranno installate per sostituire quelle ormai vecchie e fatiscenti permettendo in questo modo ai più piccoli di sfruttare al meglio la zona sul lungomare.