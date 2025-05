Via alle indagini sulle svastiche: "Profanati luoghi cari alla comunità"

Sono partite le indagini per risalire agli autori, per ora ignoti, delle svastiche disegnate con delle bombolette spray sul lungomare di Porto Potenza e anche all’interno dei bagni e sui muri esterni dell’oratorio Don Bosco. Ieri mattina, il sindaco Noemi Tartabini si è recata nella caserma locale dei carabinieri e ha presentato un esposto sulla vicenda.

Il fatto era stato segnalato martedì dall’Anpi sezione Scipioni e Cutini, che sui social aveva condiviso delle foto nelle quali si vedevano questi simboli di estrema destra scarabocchiati sul pavimento del lungomare. Oltre alle svastiche, erano apparse altre scritte di pessimo gusto come "Dux" e dei simboli fallici. Se da una parte il sindaco Tartabini aveva stigmatizzato l’episodio poche ore dopo la sua scoperta, adesso quasi tutta l’opposizione si esprime e condanna quanto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, per mano di quei vandali.

"Il nostro Comune è stato profanato da simboli e scritte oscene inneggianti a ciò che di peggio il Novecento ha consegnato alla storia – afferma il Pd di Potenza Picena –, non risparmiando nemmeno luoghi cari alla comunità in cui sono di casa ben altri valori. Ragazzate, si dirà. Ed è proprio questo il rischio: abbassare la guardia, mentre i vigliacchi prendono coraggio e ostentano le loro pulsioni antidemocratiche. Come Pd – aggiungono i dem – esprimiamo la più ferma condanna per gli episodi che hanno insozzato il nostro Comune e ribadiamo la necessità che le istituzioni, le agenzie educative e la comunità tutta si impegnino per prevenire il ripetersi di queste indegne provocazioni". Sulla stessa linea l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni: "A Porto Potenza sono apparse scritte che imbrattano non solo i muri, ma feriscono anche le coscienze. Credo si tratti di ragazzi che non si rendono conto di cosa stiano facendo". Idem la civica di centrosinistra Comunità Ecologia Progresso: "Colpire un oratorio dove si aiutano bambini stranieri. Imbrattare le case di attivisti che si battono per l’ambiente. Sporcare le strade con simboli e messaggi d’odio. Che si tratti di gesti di chiaro stampo neofascista o di semplici ragazzate, non cambia la sostanza. La gravità è e rimane enorme. Noi condanniamo con forza questi atti".

Giorgio Giannaccini