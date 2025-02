Via alle iscrizioni per la ginnastica cinese

Sono aperte le iscrizioni per frequentare gratis i corsi di ginnastica cinese organizzati dall’assessorato ai Servizi sociali in collaborazione con il dottor Lucio Sotte, specialista clinico di chiara fama con esperienza pluriennale nel campo della ginnastica cinese e della medicina cinese in generale. Si tratta di un progetto che da anni il Comune promuove per le persone che abbiano almeno 55 anni e accoglieranno un massimo di 180 persone. Come negli anni passati, le lezioni saranno articolate in due incontri settimanali della durata di un’ora ciascuna per i due gruppi, nella zona sud e nord della Città, a partire dall’11 marzo. I corsi proseguiranno fino al 30 maggio, sempre nei giorni di martedì e venerdì, presso la palestra del quartiere Risorgimento in via Ugo Bassi, 30 (dalle ore 10 alle 11) e il centro civico Fontespina 2000 di via Saragat, 33 dalle 11,15 alle 12,15. "Ricominciano nel periodo primaverile i corsi di ginnastica cinese organizzati dall’assessorato alle Politiche sociali – ha detto l’assessore Barbara Capponi –. Si tratta di un progetto cui teniamo molto, che unisce benessere e socialità". Chi è interessato dovrà presentarsi al terzo piano di palazzo Sforza per compilare la domanda nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 martedì e giovedì dalle 15,30 alle 16,30. Info al numero 0733-822248.