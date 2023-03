Via alle passeggiate letterarie

Un progetto di lettura ad alta voce immersi nella natura: tornano le passeggiate letterarie organizzate dalla casa editrice Giaconi Editore nel "Regno del Maz". A Fontenoce di Recanati, contrada Santa Croce 7A, arrivano due appuntamenti domenica, alle 10, si parte con "La Primavera del Maz", una passeggiata letteraria nella campagna in fiore con sei letture ad alta voce lungo circa un chilometro e con delle novità: al termine della camminata sarà possibile rimanere nel parco per un picnic nella natura, laboratori creativi, giocare nel nuovissimo Escape Wood letterario e godersi l’angolo "ascolto il libro del Maz". Lunedì 10 aprile si replica l’esperienza, sempre dalle ore 10, con "La Pasquetta del Maz". Tutto il percorso è completamente pianeggiante ed è possibile effettuarlo anche con il passeggino o in carrozzina; è consigliato un abbigliamento comodo. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): 3337135760.