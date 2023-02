Via Anna Frank, Capponi: "Da Micucci bugie". Il dem: "Non si nasconda"

Intitolazione di una via ad Anna Frank negata, tra l’assessore Barbara Capponi e il consigliere comunale Pd Francesco Micucci accuse di menzogne, smentite e controsmentite. Al dem che ha raccontato la bocciatura della mozione nel 2018, da parte del centro destra, riferendo che la Capponi "sostenne l’inutilità della proposta", ribatte l’assessore assicurando di non aver mai pronunciato quella frase e dando del bugiardo a Micucci, che a sua volta mostra la trascrizione del dibattito consiliare che la tira in causa. Un botta e risposta duro tra i due, con l’assessore che definisce "grave e colpevole verso i cittadini, ma soprattutto verso coloro di cui dovremmo tutti onorare la memoria senza strumentalizzazioni o partigianerie, esibirsi in menzogne, mentendo sapendo di mentire, su un argomento così doloroso, mettendomi in bocca parole che non posso aver pronunciato in assise, anche perché oltre che essere stata assente veniva trattato un argomento di competenza della commissione toponomastica". Spiega poi che "il sindaco disse che si era confrontato con me relativamente all’acquisto per le scuole del Diario di Anna Frank, dichiarando testualmente ‘non si esclude che sia già inserito nelle scuole della città’ e ribadendo ‘è forte la volontà di questa amministrazione qualora ci sia la richiesta di materiale a questo proposito di intervenire’". A stretto giro di posta viene smentita da Micucci: "Cara assessora, ecco la registrazione del dibattito". "Vero che era assente – premette il dem –, ma Ciarapica lesse in aula la nota da lei scritta in relazione alla mozione su Anna Frank e dovrebbe quindi prendersi la responsabilità di quello che ha scritto, perché se vuole fare la morale agli altri credo che non ci sia cosa più immorale che tirare il sasso e nascondere la mano". Nella lettera letta in aula "la Capponi sostiene – conclude Micucci – ‘che si può fare sempre meglio, senza necessariamente intitolare vie o distribuire libri nelle scuole’, che è come voler dire che l’oggetto della mozione risulta inutile. Per cui nessuna strumentalizzazione da parte mia, casomai buona memoria, a differenza sua. Poi, se l’amministrazione si muove con le scuole per dibattere questi temi e mantenere viva la memoria, ben venga. Ma, certamente la lettura di libri, la visita ai luoghi e una intitolazione imperitura di una via darebbero ancora maggior risalto alla volontà di mantenere una memoria collettiva".

Lorena Cellini