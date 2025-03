Via Armaroli, chiusa la fase uno dei lavori

"I lavori in via Armaroli sono terminati in dodici giorni. Abbiamo rifatto la pavimentazione e già ripristinato due terzi dei posti auto. Capiamo i disagi, ma l’intervento è stato lampo, e abbiamo un beneficio duraturo". Così Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici, dopo le le lamentele dei residenti che avevano perso parcheggi per l’intervento in via Armaroli. Marchiori si dice "consapevole che c’è stato un temporaneo disagio, ma fare bene e fare con i tempi giusti è preferibile al non fare. Il lavoro è durato meno di due settimane, il beneficio invece resta".

Sui social l’assessore non ha risparmiato una frecciatina all’opposizione: "Ultimata la nuova pavimentazione e ripristinati 14 stalli di sosta. Gli altri otto tra qualche settimana dopo il consolidamento del fondo. Stavolta il Pd ha potuto cavalcare la polemica per soli 12 giorni, per noi di lavoro per loro di chiacchiere". Marchiori spiega poi l’iter che si sta seguendo per la riqualificazione della pavimentazione del centro storico: "Come fatto per i lavori di piazza Annessione, via Gramsci, via Santa Maria della Porta, piazza Vittorio Veneto, via Basili e vicolo dello Sferisterio, si svolgeranno uno per volta. Il prossimo intervento sarà la sistemazione del marciapiede di rampa Zara, poi procederemo con via don Minzoni, sia in direzione duomo che verso piazza della Libertà. In questo secondo caso – assicura l’assessore – l’intervento non sarà radicale, interverremo su precisi punti ammalorati. La viabilità non dovrebbe subire disagi. Puntiamo a fare questo intervento prima di luglio, in modo da non pregiudicare l’estate maceratese, ricca di appuntamenti".

L’impresa che lavorerà in via don Minzoni, spiega Marchiori, "è la stessa che ha rifatto la pavimentazione di viale Pantaleoni, in piazza Vittorio Veneto e in via Armaroli; lavora bene e ci dà molta affidabilità. Gli interventi in centro seguono un piano di recupero, con pietre che danno un senso di ordine. È un valore aggiunto per chi abita in centro, chi lo frequenta e anche per i turisti".