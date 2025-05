Via Buozzi chiusa per una gru

Lavori in corso in un edificio residenziale, per questo domani è chiusa al traffico via Buozzi dalle 5 alle 13 circa, per installare una gru. L’ordinanza è stata firmata dal comandante della polizia locale Cristian Lupidi. In via Cecchetti e via Buozzi divieto di circolazione nel tratto fra via della Vetreria e via Trieste. Divieto di transito in via Cecchetti per i veicoli con direzione ovest / est da via della Vetreria. Obbligo di proseguire dritto per chi circola in corso Umberto I all’intersezione con via Buozzi, eccetto motocicli, ciclomotori e auto per via Trieste. Gli autocarri di oltre 3,5 tonnellate, i veicoli del trasporto urbano e quelli con altezza superiore a 2,10 metri, in alternativa al sottopasso di via Buozzi, potranno accedere al centro dal sottopasso Esso, via Moro e via Indipendenza. Il capolinea di autobus urbani ed extraurbani è temporaneamente in via Santa Rita.