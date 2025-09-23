"Via Celeste, serve un marciapiede"

Visto che l’assessore Ermanno Carassai ha annunciato l’avvio del programma di adeguamento e sistemazione della strada Celeste (nella foto), colgo l’occasione per segnalare come siano diversi i motivi di pericolo che si registrano lungo quell’arteria. Mi auguro, quindi, che lo stesso Carassai ne tenga conto e adotti i necessari provvedimenti". Ad intervenire sul tema è il dottor Tonino Giustozzi. Oltre ai ben noti pericoli presenti all’incrocio con via delle Vergini e l’arteria che conduce alla ciclopedonale del Castellaro e al parco-ristorante Cinciallegra, Giustozzi ne sottolinea altri, in questo condiviso dai residenti. "La strada della Celeste – dice – non ha né marciapiedi né illuminazione; al lato ci sono residenze e B&B, i pedoni la percorrono al buio più completo con tutte le conseguenze del caso. Visto, allora, che è intenzione del Comune intervenire per migliorare il percorso, sarebbe opportuno che si valuti anche la possibilità di realizzare un marciapiedi per mettere al sicuro i pedoni. Quanto all’illuminazione è bene almeno mettere in programma l’opera". Lo stesso Giustozzi, infine, ricorda all’assessore l’impegno a suo tempo assunto, di sistemare il muretto di via Civitanova.