Via Chiarino. Grossa voragine sulla strada

L’altra sera intorno alle 20, una grossa buca si è improvvisamente aperta al centro della carreggiata in via Chiarino, a circa un chilometro dalla sede di Astea spa, in direzione della strada Regina e del fiume Potenza. L’improvviso cedimento del manto stradale ha trasformato il tratto in una vera e propria trappola per gli automobilisti. La voragine, di dimensioni considerevoli, ha colto di sorpresa diversi conducenti, causando danni significativi ai veicoli in transito. Alcune auto sono rimaste bloccate all’interno della cavità, rendendo necessario l’intervento del carro attrezzi per la loro rimozione, poiché non erano più in grado di proseguire autonomamente la marcia.

A seguito delle numerose segnalazioni da parte degli automobilisti coinvolti, la polizia municipale è intervenuta prontamente sul posto, provvedendo a delimitare l’area e a segnalare il pericolo per evitare ulteriori incidenti. Gli agenti hanno inoltre fornito assistenza ai conducenti rimasti bloccati. In parallelo, la squadra di pronto intervento del Comune è giunta sul luogo dell’incidente e ha proceduto a coprire la buca con bitume, eliminando così il rischio per la circolazione stradale. Al momento, le cause del cedimento non sono ancora state accertate con precisione. Tuttavia, non si esclude che le recenti piogge possano aver contribuito al deterioramento del fondo stradale, causando l’improvvisa apertura della voragine. Le autorità invitano i cittadini a segnalare tempestivamente eventuali anomalie sulle strade per garantire un intervento rapido e prevenire situazioni di pericolo.