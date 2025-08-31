"Via Colleoni, parcheggiare è un rebus"

"In questa strada viabilità e parcheggi sono diventati un rebus per noi residenti". È quanto denunciano alcuni residenti di via Colleoni, nel quartiere di San Gabriele. "Il primo problema - dice il residente Rodolfo Offidani – riguarda i parcheggi: all’incrocio c’è un segnale stradale che indica esattamente il divieto di transito eccetto per residenti e autorizzati. Tuttavia, puntualmente, qui parcheggiano tutti, con il risultato che i posti auto per noi che abitiamo qui vengono a mancare. L’altro nodo riguarda la viabilità, perché si tratta di una via chiusa. A nord, la strada termina con due sbarre dei condomini antistanti, eppure la carreggiata è a doppio senso di circolazione. Non essendovi altre vie di uscita, gli automobilisti sono costretti alla marcia indietro, spesso per oltre un centinaio di metri, con tutti i rischi del caso. Anche i mezzi della nettezza urbana devono compiere tale manovra. Chiedo quindi al Comune di venirci incontro per trovare delle situazioni ragionevoli". Un altro residente segnala anche altre criticità: egli possiede un furgone da lavoro che posteggia davanti alla propria abitazione, perché ha necessità di collegare il mezzo ad una presa della corrente: "eppure – spiega il civitanovese -, nonostante ci sia un passo carrabile che pago regolarmente, la gente continua a posteggiare sul mio stallo". E sempre per quanto riguarda la questione viabilità: "di notte – aggiunge -, quando esco con il furgone, sono costretto ad andare in retromarcia, muovendomi tra spazi davvero risicati. E quando arrivo all’incrocio - conclude amareggiato - trovo spesso auto parcheggiate. Così, uscire diventa un’impresa, oltre che un rischio da non sottovalutare".

Francesco Rossetti