Via Costanzi, cambia la circolazione

Scatta da lunedì e almeno sino a sabato 2 dicembre il divieto di transito veicolare in via Costanzi, a Montefano ad eccezione dei mezzi d’opera impegnati nel cantiere situato al numero civico 31. Solo i residenti in Via Costanzi potranno circolare durante questo periodo e con estrema cautela poiché trattasi di strada interessata da cantiere: in caso di necessità i veicoli potranno circolare in ambedue i sensi di marcia al fine di raggiungere la propria residenza percorrendo il tratto più breve di strada. La ditta incaricata dei lavori provvederà all’installazione e al mantenimento della segnaletica stradale necessaria durante tutta la durata dei lavori.