"Via Crimea, costretti a vivere tra topi e insetti di ogni genere"

"Qui è una boscaglia, dove proliferano topi e insetti di ogni genere. Sono anni che lottiamo". La segnalazione arriva da un gruppo di residenti in via Crimea, una traversa della statale adriatica, che protestano per lo stato di abbandono in cui versa lo scheletro di un grosso stabile, adiacente alle palazzine. In quello spazio, che si estende tra via Crimea e via Carnia, l’erba e la vegetazione sono incolte e, nei mesi estivi, qualche residente ha anche notato anche via vai sospetti da parte di senzatetto che si appoggiano lì durante le ore notturne per poi allontanarsi non appena fa giorno, scavalcando senza particolari problemi la recinzione. I residenti, che hanno più volte segnalato la situazione all’Asur, al Comune e alla polizia municipale, qualche tempo fa hanno avviato anche una raccolta firme, diverse centinaia, tra vicini di casa ma anche proprietari di attività commerciali della zona. "Sono venti anni che lottiamo, è una foresta abbandonata e lasciata nell’incuria – hanno raccontato i residenti del palazzo accanto allo stabile, in via Crimea –. Quando apriamo le finestre vediamo di tutto: bisce, ratti, insetti, ma anche rane e rospi perché qui quando piove si allaga tutto. Abbiamo fatto anche una raccolta di firme, oltre che continue segnalazioni. Si vedono topi grossi come gatti che camminano lungo i fili della corrente e d’estate abbiamo paura pure ad aprire le finestre: in casa entrerebbe davvero di tutto. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, tagliando i rami delle piante che sporgono dalla parte nostra. Nei mesi estivi c’è pure chi ha visto movimenti di persone senza fissa dimora, che trascorrono lì la notte dopo aver scavalcato la recinzione".

"Non è possibile andare avanti con questa situazione. Sono anni ormai che è tutto abbandonato così. Le nostre abitazioni perdono anche di valore in questo modo", hanno concluso.

Chiara Marinelli