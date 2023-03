Via Crimea, restyling da 180mila euro Terminati i lavori

"Oggi consegniamo alla città un’altra strada sicura". Così il sindaco Fabrizio Ciarapica durante il sopralluogo, ieri mattina, in via Crimea, insieme al tecnico comunale Maurizio De Florio. I lavori, per un importo totale di 180mila euro, sono appena terminati ed hanno riguardato il rifacimento dei marciapiedi ambo i lati, un nuovo tappetino stradale, gli allacci della rete idrica e un tratto di fogne acque

chiare. Tra i lavori in procinto di partire, ci sono il rifacimento dei marciapiedi in via Bragadin, tra via Pigafetta e via Marco Polo. Lavori di asfaltatura in via Montello, nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e Viale Vittorio Veneto. Nuovo asfalto anche per un tratto di via Capuana. Si procederà al completamento dell’ultimo tratto della strada in Contrada Piane di Chienti.