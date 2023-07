Via da intitolare a Berlusconi "Gravi affermazioni in aula: No a compromessi malavitosi"

L’intitolazione di una via, una piazza o uno spazio pubblico a Silvio Berlusconi, deliberata nei giorni scorsi a maggioranza dal Consiglio comunale, continua a far discutere. Dopo la ferma presa di posizione da parte delle opposizioni che hanno abbandonato l’aula prima del voto, infatti, Sinistra Italiana punta il dito contro le parole della consigliera Lorella Benedetti (Fratelli d’Italia) che parlando dell’ex Presidente del Consiglio aveva detto: “Può aver avuto contatti con la mafia ai tempi in cui in Sicilia facevano saltare i ripetitori Mediaset, la mafia voleva essere pagata per non farli saltare e forse Berlusconi avrà utilizzato Dell’Utri il quale da buon siciliano sapeva a chi rivolgersi per trattare. Se questo si considera reato allora sarebbero dovuti essere rinviati a giudizio un bel po’ di imprenditori italiani perché tutti sanno che per quieto vivere si deve arrivare a compromessi a volte purtroppo per poter operare in Sicilia". "Sono affermazioni che non hanno bisogno di una nostra dichiarazione di sdegno, si commentano da sé - commenta Serena Cavalletti, del coordinamento provinciale di Sinistra Italiana -. Così la destra maceratese normalizza i rapporti di chiunque con la malavita organizzata. Vogliamo pensare che le affermazioni di Benedetti siano gentismo superficiale da bancone del bar, la differenza è che quando la gente parla al bar argomenta guardando distrattamente il sottotitolo sullo schermo del televisore, quando invece si parla nelle istituzioni leggendo il proprio discorso scritto, la dichiarazione diventa politica. Si presentano come ’legalisti tolleranza zero’ che proteggono le coste da migranti disarmati e descrivono come ’comprensibili’ i compromessi con malavitosi che pericolosi lo sono davvero. Chi coltiva la mentalità del compromesso che cosa farà quando la malavita busserà alle porte del maceratese? E ancora, abbiamo davvero bisogno di dichiarare su una targa a chi percorre quella via che Silvio Berlusconi è stato un modello? Forse sarebbe più saggio mettere da parte le smanie di colonizzazione ideologica".