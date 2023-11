Via dalle aule, gli studenti protestano: "Vogliamo un confronto con la preside"

[Studenti in sciopero al ‘Bonifazi-Corridoni’ di Civitanova Alta. Ieri mattina hanno occupato il piazzale antistante la scuola, dove si sono riversati dopo l’orario di ricreazione, riempiendolo per protesta contro "una preside inaccessibile". I ragazzi e le ragazze che frequentano l’istituto superiore, che da quest’anno raggruppa gli indirizzi tecnico e professionale dell’Itcg Corridoni e dell’Iss Bonifazi (ragioneria, geometri, moda, grafica, turismo) sono oltre il migliaio. Lo scontento covava da tempo. Ieri la decisione di abbandonare le aule e uscire all’aperto; hanno issato manifesti e urlato slogan per denunciare problemi patiti fin dall’inizio dell’anno scolastico. "Su tutti – spiega Asia Villani – l’incomunicabilità con la preside".

E ci hanno confezionato sopra un cartello con la scritta ‘Preside cambiata, non si è manco presentata’ con riferimento al fatto che dal suo recente insediamento non li ha mai ricevuti. È su questo che si incardinano le ragioni di un sit in confermato anche per oggi se la porta della preside continuerà a rimanere chiusa. Qualcosa però si è mosso perché la dirigente, Daniela Bilgini, ha fatto sapere di essere disposta a ricevere una delegazione di studenti e ad ascoltare la lista delle doglianze: intanto, l’assenza di spazi per gli studenti della sezione Moda, costretti a svolgere l’attività didattica sul pavimento. "Ci dobbiamo sedere a terra e arrangiarci così perché non abbiamo la possibilità di fare diversamente, gli spazi sono troppo piccoli per poter sostenere una classe di trenta studenti", spiega Tabatha Samantha Mariner e con lei ci sono Pietro Canaletti, Tommaso Lupi, Diego Cardurani. Sono la voce degli studenti e ribadiscono che "di questo e altri disagi avremmo voluto discutere con la preside, ma non possiamo perché non ci riceve. Lo sciopero nasce proprio per farci ascoltare e andremo avanti fino a che non otterremo un incontro".

Tra le problematiche sollevate dagli studenti anche la nuova articolazione dei rientri, con l’erosione di quattro sabati che non intendono accettare, oltre al fatto "che i distributori di bibite e snack - lamentano - sono quasi sempre vuoti e solo in questi giorni è stato emesso il bando per l’affidamento della fornitura del cibo, un servizio utile quando restiamo in classe, il venerdì, fino al pomeriggio inoltrato". In questa battaglia hanno la solidarietà degli insegnanti, scesi sul piazzale accanto a ragazzi.