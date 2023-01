Via D’Annunzio chiusa per tre settimane: circolazione modificata

Chiusa al traffico via D’Annunzio per tre settimane, dal 9 gennaio al 2 febbraio in corrispondenza del ponte dell’autostrada. Lo stop ai veicoli scatterà a partire dalla 10 del mattino in conseguenza dell’avvio dei lavori di realizzazione della terza corsia lungo la A14 proprio lungo il tratto del viadotto. La strada è molto trafficata perché collegamento tra il porto e la città Alta e soprattutto punto di aggancio con il pronto soccorso e con l’ospedale cittadino. Verrà predisposta una adeguata segnaletica stradale in diverse zone di Civitanova per avvertire dell’interruzione del tragitto e indicare i percorsi alternativi che saranno principalmente due: per arrivare a Civitanova Alta e in ospedale il tragitto consigliato a chi proviene dalla statale adriatica e dal centro è imboccare via D’Annunzio e poi svoltare su via AristoteleAbruzzo e quindi su via Civitanova; per chi invece arriva dalla zona commerciale, e quindi da ovest, è preferibile infilarsi sulla rotatoria di Costamartina in direzione Civitanova Alta. Sempre dal 9 gennaiosun tratto di Strada provinciale delle Vergini verrà chiusa al traffico per tre settimane a causa dell’esecuzione di lavori sulla tratta autostradale.