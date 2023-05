Via De Gasperi, divieto di sosta per due giorni causa lavori

Dalle 7 di lunedì alle 20 di martedì è istituito il divieto di sosta in via Alcide De Gasperi, a Tolentino, dal civico 11 all’intersezione con viale della Repubblica per lavori di posa della fibra ottica. Per lo stesso motivo, dalle 7 alle 20 di mercoledì divieto di sosta in via Indipendenza nel tratto antistante il civico 6; dalle 7 di giovedì alle 20 di venerdì senso unico alternato per i veicoli in viale della Repubblica nel tratto interessato dai lavori, nei pressi dell’intersezione con via Indipendenza.